Türk bayrağını yırtan Yunan vekile 4 günlük men cezası verildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/turk-bayragini-yirtan-yunan-vekile-4-gunluk-men-cezasi-verildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Avrupa Parlamentosu, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan parlamenter ile ilgili kararını açıkladı. AP, skandal hareketinden ötürü ırkçı Yunan vekile 4 günlük men cezası verdi.

Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda bölgedeki göçmenlerin durumu ele alındı.

Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Lagos, "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" diyerek tepki gösterdi.

Lagos, Yunan vatandaşlarının yüzde 70'inin yasa dışı göçe karşı olduğunu, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını iddia etti.

IRKÇI YUNAN VEKİLDEN ÇİRKİN PROVOKASYON

Irkçı Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk Bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." diyerek kağıttan yapılmış Türk Bayrağı'nı yırtarak büyük bir provokasyona imza attı.

Buna karşılık, oturumun yöneticisi itidal çağrısında bulunarak bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söyledi.