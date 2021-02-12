  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Türk denizciler korsanların elinden kurtarıldı! Levent Karsan: Olay siyasi değil maddi... |Video

    Türk denizciler korsanların elinden kurtarıldı! Levent Karsan: Olay siyasi değil maddi... |Video

    Giriş Tarihi: 12.02.2021, 19:15

    Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen İngiltere merkezli Borealis firmasına ait Mozart isimli gemideki 19 mürettebattan 15'i kaçırılmıştı. 15 personelin kurtarıldığını A Haber canlı yayınında duyuran Boden Denizcilik A.Ş Genel Müdürü Levent Karasan, "Bu bir siyasi kaçırma eylemedi değil maddi bir kaçırma eylemi... Devletimizin desteğiyle 15 personelimiz kurtarıldı. Tüm arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi, 1-2 gün içerisinde Türkiye'ye getirilecekler. Personelimiz bugün itibariyle teslim alındı." ifadelerini kullandı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türk denizciler korsanların elinden kurtarıldı! Levent Karsan: Olay siyasi değil maddi... |Video haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    BaşkanErdoğan'dan flaş Pençe Kartal-2 Harekatı açıklaması
    BaşkanErdoğan'dan flaş Pençe Kartal-2 Harekatı açıklaması
    Konak'ta faciadan dönüldü! Dev aydınlatma direği araçların üzerine devrildi
    Konak'ta faciadan dönüldü! Dev aydınlatma direği araçların üzerine devrildi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de adını taşıyan üniversitede ek fakülte binası açılışında konuştu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de adını taşıyan üniversitede ek fakülte binası açılışında konuştu
    Başkan Erdoğan Rize'de Ahmet Erdoğan Camii açışını gerçekleştirdi
    Başkan Erdoğan Rize'de Ahmet Erdoğan Camii açışını gerçekleştirdi
    Hortum Alaçatı'da bir çiftliği yok etti
    Hortum Alaçatı'da bir çiftliği yok etti
    Çanakkale'de gemi yangınına müdahale anları nefes kesti
    Çanakkale'de gemi yangınına müdahale anları nefes kesti
    BaşkanErdoğan'dan flaş Pençe Kartal-2 Harekatı açıklaması
    BaşkanErdoğan'dan flaş Pençe Kartal-2 Harekatı açıklaması
    Başkan Erdoğan Rize'de Ahmet Erdoğan Camii açışını gerçekleştirdi
    Başkan Erdoğan Rize'de Ahmet Erdoğan Camii açışını gerçekleştirdi
    CHP'de muhalifler nasıl susturuldu?
    CHP'de muhalifler nasıl susturuldu? Tek adam siyaseti nasıl başladı?
    Alaçatı'da çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı
    Alaçatı'da çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı
    Başkan Erdoğan, ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı
    Son dakika: Başkan Erdoğan, ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı
    Rüzgarın hızı 90 kilometreyi aştı
    Rüzgarın hızı 90 kilometreyi aştı! Fırtınaya yakalananlar tabelalara sarıldı