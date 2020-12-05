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    Türk denizcilik camiasının önemli ismi Turgut Kıran'a son veda! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

    Giriş Tarihi: 05.12.2020, 13:47

    Son dakika haberine göre Türkiye’nin önde gelen armatörleri arasında yer alan Turgut Kıran hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan, Türk Denizcilik camiasının önemli ismi Turgut Kıran’ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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