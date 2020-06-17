Libya’nın başkenti Trablus’ta Türk heyet, Libya hükümeti ile görüştü. Heyette, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan yer aldı. Türk heyet, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.
Türk heyet Libya'da! Bakan Berat Albayrak ve Bakan Çavuşoğlu, Başbakan Serrac ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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