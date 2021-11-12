Son dakika… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuşuyor. Başkan Erdoğan, 2040 vizyon belgesinin açıklanacağını belirtti ve 'Tarihi kararlar alacağız' dedi.
Türk Konseyi 8.Zirvesi! Başkan Erdoğan: Tarihi kararlar alacağız... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.