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    Türk Konseyi 8.Zirvesi! Başkan Erdoğan: Tarihi kararlar alacağız...

    Giriş Tarihi: 12.11.2021, 15:26

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuşuyor. Başkan Erdoğan, 2040 vizyon belgesinin açıklanacağını belirtti ve "Tarihi kararlar alacağız" dedi.

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