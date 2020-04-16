Türk televizyonlarında ilk! ATV Haber koronavirüs yoğun bakım servislerini görüntüledi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/turk-televizyonlarinda-ilk-atv-haber-koronavirus-yogun-bakim-servislerini-goruntuledi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tüm dünya koronavirüse karşı mücadele ederken Türkiye'nin aldığı tedbirler ve sağlık sisteminin başarısı dünyanın takdirini kazandı. Bu süreçte en büyük mücadele hastanelerin yoğun bakım servislerinde veriliyor. ATV Haber ise daha önce görüntülenmeyen yoğun bakım servislerine ilk kez girdi. İşte anbean yoğun bakım servislerinde yaşananlar...