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    Türk Yıldızları, gökyüzünde Türk bayrağı nakşetti

    Giriş Tarihi: 29.08.2020, 19:09

    Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Büyük Taarruzun 98'inci yılında Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu icra etti, uçuşta ilk defa gökyüzüne Türk bayrağı nakşedildi.

    Türk Yıldızları Akrobasi Timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıldönümü kapsamında Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında gökyüzünde Türk bayrağı nakşedildi. Milli Savunma Bakanlığı, gösteri uçuşuna ilişkin videoyu, Twitter'da paylaştı. "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Büyük Taarruzun 98'inci yılında Afyonkarahisar'da gösteri-selâmlama uçuşu icra etti. Uçuşta ilk defa gökyüzüne şanlı bayrağımız nakşedildi" mesajı ile paylaşılan videoda, gökyüzüne nakşedilen Türk bayrağı da yer aldı.

    DHA

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