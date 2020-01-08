TürkAkım projesi tanıtım videosu yayınlandı

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TürkAkım projesi Başkan Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle açılıyor.Törende TürkAkım projesini tanıtan kısa bir tanıtım videosu yayınlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkımdoğal gaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende tanıtım videosu yayınlandı.

TÜRKİYE AVRUPA İÇİ ENERJİ KÖPRÜSÜ OLACAK

Toplam uzunluğu 930 kilometre olan boru hatlarının her biri 81 santimetre çapında, TürkAkım 12 metre uzunluğunda ve 9 ton ağırlığında 150 binden fazla borunun birleşiminden oluşuyor. Her bir boruya etki eden basınç ise tam 11 fil gücünde olacak. Türkiye enerjideki dev projelerle sektörde üs vazifesi görmeyi hedefliyor.

Rus gazı Türkiye'ye taşındığında Türkiye artık Avrupa için bir enerji köprüsü haline gelecek.

DÜNYA REKORU KIRILDI

TürkAkımda dünyanın en büyük inşaat gemisi olan Pioneering Spirit görev yaptı. 477 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip gemide 500'den fazla işçi günde ortalama 5 kilometre boru döşedi. Pioneering Spirit 26 Ağustos 2018'de bir günde 6,27 kilometre boru döşeyerek dünya rekoru kırdı. bir önceki rekor da 5,6 kilometre boru döşeme hızıyla aynı gemiye aitti.

Projede toplamda 40'tan fazla ülkeden on binlerce personel görev yaptı. Dev proje en az 50 yıl faaliyet gösterebilecek.

"15,75 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ DOĞRUDAN ÜLKEMİZE ULAŞACAK"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Allah'a hamdolsun geride bıraktığımız 1 sene içerisinde hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık. Proje sayesinde 31,5 milyar metreküplük doğalgazın 15,75 milyar metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacaktır"

"RUSYA İLE İŞ BİRLİĞİMİZ HER TÜRLÜ SINAMAYI BAŞARIYLA ATLATMIŞTIR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan şöyle devam etti:

"Geride bıraktığımız 33 senede Rusya'dan yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tedariki sağladık. (Rusya ile) Enerji alanındaki iş birliğimiz, her türlü sınamayı diğer alanlarda olduğu gibi başarıyla atlatmıştır." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE OLARAK BÖLGESEL GERİLİM PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak kesinlikle bölgesel gerilim peşinde değiliz. Asla da olmadık." dedi.

Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de, ülkemizin dışlandığı hiçbir projenin ekonomik, hukuki, diplomatik bakımdan hayata geçme şansı yoktur." diye konuştu.