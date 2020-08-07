Türkiye Bankalar Birliği'nden flaş açıklama

Türkiye Bankalar Birliği: TCMB Başkanı Sayın Uysal, BDDK Başkanı Sayın Akben ve TBB Başkanı Sayın Aydın ile bazı bankaların genel müdürleri toplantı için dün bir araya gelmiştir. Dünkü toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin alınmakta olan kararlar değerlendirildi.
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