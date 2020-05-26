Türkiye Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/turkiye-cada-tibbi-yardim-malzemesi-gonderdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Afrika ülkesi Çad'a yardım malzemelerini taşıyan uçak, Ankara'dan hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan tıbbi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na ait A400M tipi kargo uçağına yüklendi. Tıbbi malzemeler arasında bir de ambulans yer aldı.