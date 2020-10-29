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    Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümünde Başkan Erdoğan Anıtkabir'de

    Giriş Tarihi: 29.10.2020, 11:27

    Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Başkan Erdoğan ve heyet daha sonra ise Misak-ı Milli kulesine geçti ve Anıtkabir özel defterini imzaladı.

    İşte Başkan Erdoğan'ın dikkat çeken mesajı:

    "Kurtuluş savaşı şehitlerimizi yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmakta. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz"

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