Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşmalar yapıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/turkiye-ile-libya-arasinda-tarihi-anlasmalar-yapildi-baskan-erdogandan-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İki lider, başta Doğu Akdeniz olmak üzere birçok kritik konuyu ele aldı. Dünya kamuoyu tarafından da büyük ilgiyle takip edilen görüşme sona erdi. Başkan Erdoğan ve Dibeybe, ortak basın toplantısında tarihi anlaşmaları imzaladılar.