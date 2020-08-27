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    Türkiye yeni NAVTEX yayınladı! 1-2 Eylül tarihleri arasında Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak

    Giriş Tarihi: 27.08.2020, 11:58

    Son dakika... Türkiye yeni NAVTEX yayınladı! Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak.

    Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama şu şekilde;

    AKDENİZ
    1. ATIŞ EĞİTİMİ, 01 VE 02 EYL 20 SAAT 0800Z-1500Z ARASINDA AŞAĞIDAKİ SAHADA YAPILACAKTIR.
    36 40.00 K - 034 52.00 D
    36 31.63 K - 035 14.20 D
    36 27.11 K - 035 08.32 D
    36 28.03 K - 035 05.55 D
    36 24.23 K - 035 04.07 D
    36 32.00 K - 034 42.00 D
    DENİZCİLERE DUYURULUR.
    2. BU BİLDİRİ 02 EYL 20 SAAT 1600Z'DA YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.

    SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1079/20 (Antalya) (Yayınlanma: 27-08-2020 09:31)
    SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1079/20
    AKDENİZ
    1. ATIŞ EĞİTİMİ, 01 VE 02 EYL 20 SAAT 0800Z-1500Z ARASINDA AŞAĞIDAKİ SAHADA YAPILACAKTIR.
    36 34.68 K - 035 31.97 D
    36 14.90 K - 035 32.47 D
    36 14.90 K - 035 49.13 D
    36 34.73 K - 036 07.97 D
    36 49.93 K - 035 52.97 D
    DENİZCİLERE DUYURULUR.
    2. BU BİLDİRİ 02 EYL 20 SAAT 1600Z'DA YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.

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