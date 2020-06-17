  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Türkiye'de 2. dalga endişesi! Vakalar neden arttı? Uzmanından çarpıcı açıklamalar

    Türkiye'de 2. dalga endişesi! Vakalar neden arttı? Uzmanından çarpıcı açıklamalar

    Giriş Tarihi: 17.06.2020, 10:58

    Türkiye korona ile mücadele ilk günden itibaren aldığı tedbirlerle vaka sayısında önemli bir mücadele yürütüyor. Vaka sayılarında önemli bir düşüş yaşanması sonrası 1 Haziran itibari ile normalleşme adımları atılmaya başladı. Ancak 700'lere inen vaka sayıları son zamanlarda yeniden 1500'lere çıktı. Peki Türkiye'deki vaka sayılarındaki artışın sebebi nedir? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ahaber'e önemli açıklamalarda bulundu.

    Bilim Kurulu Üyesi Özkan: İkinci bir pik noktası yaşayabiliriz
    Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu üyesi Yamanel cevapladı

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye'de 2. dalga endişesi! Vakalar neden arttı? Uzmanından çarpıcı açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir hava durumu 17 Haziran! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı!
    İzmir hava durumu (17 Haziran)! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı!
    Yeni kısıtlamalar geliyor mu? Bakan Koca açıklama yapacak
    Yeni kısıtlamalar geliyor mu? Bakan Koca açıklama yapacak
    Pençe-Kaplan operasyonu başladı! Komandolarımız Haftanin'de
    Pençe-Kaplan operasyonu başladı! Komandolarımız Haftanin'de
    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Harekat Merkezi'nde! İşte o görüntüler
    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Harekat Merkezi'nde! İşte o görüntüler
    Pençe-Kaplan operasyonu başladı! ‘’Kahraman komandolarımız Haftanin’de’’
    Pençe-Kaplan operasyonu başladı! ‘’Kahraman komandolarımız Haftanin’de’’
    Manisa'daki halı eskitme yöntemi görenleri şaşırttı!
    Manisa'daki halı eskitme yöntemi görenleri şaşırttı!
    Yeni kısıtlamalar geliyor mu? Bakan Koca açıklama yapacak
    Yeni kısıtlamalar geliyor mu? Bakan Koca açıklama yapacak
    Pençe-Kaplan operasyonu başladı! Komandolarımız Haftanin'de
    Pençe-Kaplan operasyonu başladı! Komandolarımız Haftanin'de
    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Harekat Merkezi'nde! İşte o görüntüler
    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Harekat Merkezi'nde! İşte o görüntüler
    Pençe-Kaplan operasyonu başladı! ‘’Kahraman komandolarımız Haftanin’de’’
    Pençe-Kaplan operasyonu başladı! ‘’Kahraman komandolarımız Haftanin’de’’
    Virüs Mutasyona Uğradı! Eskisinden Daha Ölümcül!
    Mutasyona uğrayan virüs eskisinden daha ölümcül!
    Muğla'da çevre katliamı! Dere yataklarına çöp ve moloz döküldü
    Muğla'da çevre katliamı! Dere yataklarına çöp ve moloz döküldü