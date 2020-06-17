Türkiye'de 2. dalga endişesi! Vakalar neden arttı? Uzmanından çarpıcı açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/turkiyede-2-dalga-endisesi-vakalar-neden-artti-uzmanindan-carpici-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye korona ile mücadele ilk günden itibaren aldığı tedbirlerle vaka sayısında önemli bir mücadele yürütüyor. Vaka sayılarında önemli bir düşüş yaşanması sonrası 1 Haziran itibari ile normalleşme adımları atılmaya başladı. Ancak 700'lere inen vaka sayıları son zamanlarda yeniden 1500'lere çıktı. Peki Türkiye'deki vaka sayılarındaki artışın sebebi nedir? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ahaber'e önemli açıklamalarda bulundu.