Türkiye'de koronavirüs aşı çalışmaları ne durumda? Aşı çalışmalarında son durum ne? Aşı ne zaman hazır olur?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/turkiyede-koronavirus-asi-calismalari-ne-durumda-asi-calismalarinda-son-durum-ne-asi-ne-zaman-hazir-olur" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tüm dünyada koronavirüs için aşı çalışmaları yapılıyor. Her ülke biran önce aşı ya da ilaç bulup bu salgından tamamen kurtulmak istiyor. Peki, Türkiye'de koronavirüs aşı çalışmaları ne durumda? Aşı çalışmalarında son durum ne? Aşı ne zaman hazır olur? bu soruların cevabını TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal verdi. İşte detaylar...