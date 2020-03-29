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    Türkiye'de koronavirüs etkisi (Covid-19) ne zaman sona erecek?

    Giriş Tarihi: 29.03.2020, 13:56

    Türkiye'de koronavirüs ne zaman sona erecek? sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, koronavirüs (Kovid-19) ile Türkiye’de verilen mücadele ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ziya Mocan, “Virüsün akciğerlere bulaşması nasıl önlenebilir? Korona virüsün etkisini neler artıyor? Sıtma ilacı tedavi ediyor mu? Virüsten korunmak için bir ilaç var mı? Kovid-19’a yakalanıp hastalanmamak mümkün mü?” gibi yöneltilen birçok soruya yanıt verdi. Mocan’ın açıklamalarından en öne çıkanı ise, “Getirilen ilaçlar iyi geliyor. Tedbirlere uymaya devam edersek haziran ayı bizim için güzel bir ay olacak. 2 aya bu virüsü atlatırız” şeklinde oldu.

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