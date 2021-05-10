Türkiye'de tüm camilerden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için dua

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına"Helak olacaksınız" diyerek sert çıktı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 90 bin camide dua edileceğini açıklamıştı. Öğlen namazının ardından minarelerden Filistin ve Kudüslüler için dualar yükseldi..