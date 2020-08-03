Dışişleri Bakanlığı, 'ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz.' açıklamasında bulundu.
Türkiye'den, ABD'li şirket ve YPG/PKK arasındaki petrol anlaşmasına tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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