Türkiye'den, ABD'li şirket ve YPG/PKK arasındaki petrol anlaşmasına tepki

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/turkiyeden-abdli-sirket-ve-ypgpkk-arasindaki-petrol-anlasmasina-tepki" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.