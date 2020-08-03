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    Yeniasır TV Gündem Türkiye'den, ABD'li şirket ve YPG/PKK arasındaki petrol anlaşmasına tepki

    Türkiye'den, ABD'li şirket ve YPG/PKK arasındaki petrol anlaşmasına tepki

    Giriş Tarihi: 03.08.2020, 11:47

    Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

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