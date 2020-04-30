Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ABD'ye gönderdiği yardımlar Amerikan medyasında geniş yer buldu. Haberlerde, tıbbi malzeme yardımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştiği aktarılırken, Türkiye'nin kendisinin Kovid-19 ile boğuşurken ABD'ye böyle bir yardımda bulunmasının altı çizildi.
Türkiye'den ABD'ye ikinci yardım uçağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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