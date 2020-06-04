Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye, bir ülkeye daha yardım eli uzattı. Başkan Erdoğan’ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer’e ulaştıracak TSK’ya ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.
Türkiye'den Nijer'e koronavirüs önlemleri için tıbbi malzeme desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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