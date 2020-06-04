Türkiye'den Nijer'e koronavirüs önlemleri için tıbbi malzeme desteği

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/turkiyeden-nijere-koronavirus-onlemleri-icin-tibbi-malzeme-destegi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye, bir ülkeye daha yardım eli uzattı. Başkan Erdoğan’ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer’e ulaştıracak TSK’ya ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.