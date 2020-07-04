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    Türkiye'den Sırbistan'a ikinci kez yardım eli!

    Giriş Tarihi: 04.07.2020, 11:51

    Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Sırbistan'a ikinci kez maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi.

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