Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Sırbistan'a ikinci kez maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi.
Türkiye'den Sırbistan'a ikinci kez yardım eli! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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