Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk bayrağını yakılmasına sert tepki gösterdi. Dışişlerinden yapılan açıklamada, "Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik'te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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