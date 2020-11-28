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    Yeniasır TV Gündem Türkiye'nin 28 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı!

    Türkiye'nin 28 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı!

    Giriş Tarihi: 28.11.2020, 19:42

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 182 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 30 bin 103 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 182 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 373’e yükseldi. Bugün toplam 174 bin 443 test yapılırken, 30 bin 103 yeni vaka sayısı, 6 bin 714 kişinin de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 487 bin 912 olduğu, bugün iyileşen 3 bin 611 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 396 bin 227'Ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 903 olduğu açıklandı.

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