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    Türkiye'nin altın ve döviz rezervi ne kadar? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu A Haber'de açıklamalarda bulundu

    Giriş Tarihi: 23.04.2021, 22:36

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında son dakika olarak soruları yanıtladı. Kavcıoğlu, "Şu an 90 milyar dolar brüt rezervimiz var. Rezervin açılımı da önemli. Yaklaşık %40'ı üzerinde Türkiye'nin kendi altın rezervi. 2003'ten sonra oluşan rezervler nasıl oluşmuş? Portföy girişleriyle, sıcak para girişleriyle. Kur düşük olduğu için döviz alım müdahaleleriyle oluşturulan bir rezerv var, 130 milyar dolara kadar çıkan. Yurt dışından gelen dövizlerin alım ihaleleriyle oluşturuyorsunuz bunu. Türkiye 2020'de de bunu yapmıştır." dedi.

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