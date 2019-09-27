<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/turkiyenin-deprem-gercegi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye'de son 119 yılda meydana gelen depremlerde 89 bin 456 kişi hayatını kaybederken onbinlerce insan da yaralandı. 20 yıl önce meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nde ise 17.480 kişi hayatını kaybetti. Dün İstanbul'da yaşanan 5.9 şiddetindeki deprem ile bir kez daha deprem gerçeği ile yüzleşen vatandaşlar hemen sokaklara döküldü, telefonları ile sevdiklerine ulaşmaya çalıştı. Peki olası bir depreme hazır mıyız? İşte Türkiye'nin deprem gerçeği...