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    Türkiye'nin en akıllı otoyolunu Başkan Erdoğan açacak!

    Giriş Tarihi: 04.09.2020, 11:53

    Ankara-Niğde Otoyolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Ankara'yı Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e, Hatay'a ve Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlayacak otoyol sayesinde yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacak.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde arasında mevcut yol ile 4 saat 14 dakika süren seyahat süresinin açılışı yapılacak otoyol ile 2 saat 22 dakikaya düşeceğini belirterek, "Bu proje hem ekonomik hem de sosyal anlamı ile çok önemli bir proje. Otoyol güzergah üzerindeki şehirleri bağlayacak, ticaretini ve ekonomisini büyütecek. Ayrıca bu proje sayesinde vatandaşlarımız her yıl 885 milyon lira zamandan tasarruf etmekle kalmayacak, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıttan da tasarruf edecek. Yatırım ile her yıl ülkemiz 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak. Otoyolumuz sayesinde havamız daha temiz olacak, karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak" dedi.

    aşkan Erdoğan'ın liderliğinde ülkeyi kalkındırmak, ekonomisini ve ticaretini büyütmek için çalıştıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Türkiye'nin ekonomisi ve ticaretinin büyümesinin, bu ülkenin hak ettiği yere yükselmesinin temelinde ulaşım ve iletişim altyapımızın bulunduğunu bilerek hareket ediyoruz. Marmaray, Avrasya Tüp Tüneli, Yüksek Hızlı Tren hatları, bölünmüş yollar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Baki Tiflis Kars Demiryolu, Ordu Giresun Havalimanı ve daha nice büyük projeyi bunun bilinciyle hizmete verdik" dedi.

    Küreselleşen dünyada ulaşım ve iletişim altyapısının öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Artık dünyada varlığınız neyi bildiğinizle ve nereye kadar uzanabildiğinizle anlam kazanıyor" ifadelerini kullandı.

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