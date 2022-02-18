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    Yeniasır TV Gündem Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan İzmir'de suya yeni zam iddiası!

    Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan İzmir'de suya yeni zam iddiası!

    Giriş Tarihi: 18.02.2022, 12:34

    Erdoğan'ın "AK Partili belediyelerin olduğu yerde en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında rahatlatacaklar" sözlerinin ardından, AK Partili belediyelerden peş peşe 'indirim' açıklamaları geldi, AK Partili belediyeler fiyatları aşağı çekti. İzmir'de ise su fiyatına zam yapılmamsı gündemde. İZSU'nun su faturalarındaki KDV'yi yüzde 8'den 1'e indirmesine rağmen Türkiye'de en pahalı su yine İzmir'de kullanılıyor. AK Parti İzmir Belediye Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, konuyu canlı yayında A Haber muhabiri Sefer Ayçe'ye değerlendirdi. Mısırlı, açıklamasında "İzmir bugünkü 15 metreküpü normal meskenlerde 135 TL'ye geliyor. Ankara 110 TL, İstanbul ise 66 lira. İZSU keşke bu yüzde 7'lik KDV oranında yapılacak olan indirimi uygulayacağız dediler ancak bununla birlikte 21'inde tekrar yeni bir tarife ve fiyat değişiklikleriyle ilgili olarak olağanüstü bir genel kurul toplantısı yapılacak. Muhtemeldir ki burada yeni bir zam tarifesi konuşulacak. Zaten yüzde 18 Ocak ayında yapıldı Haziran ayında da yüzde 15 zam yapılacağı biliniyor. Dolayısıyla İzmir halkı zaten pahalı içtiği suyu daha da pahalı içecektir." dedi.

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