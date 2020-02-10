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Türkiye'nin Siber Kalesi: USOM

Giriş Tarihi: 10.02.2020, 11:47

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde oluşturulan ve siber tehditlerin anlık tespit edilip önlendiği USOM'un resmi açılışı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Türkiye'ye yönelik siber saldırıları anlık tespit ederek engelleyen USOM'da 150 kişilik uzman ekip, 7/24 görev yapıyor. Bunlar, Türkiye'deki resmi, özel kurum ve kuruluşlarda yer alan siber olaylara müdahale ekipleri (SOME) ile koordineli çalışıyor. İşte Türkiye'nin 'Siber Kalesi' USOM ile ilgili detaylar...

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