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    Yeniasır TV Gündem "Türkiye'nin Yüzyılı" için büyük gün! Başkan Erdoğan vizyon belgesini açıkladı

    "Türkiye'nin Yüzyılı" için büyük gün! Başkan Erdoğan vizyon belgesini açıkladı

    Giriş Tarihi: 28.10.2022, 18:48

    Son dakika... Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen program ile 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesini açıkladı. Erdoğan, ''Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde, Türkiye Yüzyılı programımızla Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı. 'Ülkemizin gündemine yakışan yeni 'Kızılelma'sı ancak Türkiye Yüzyılı olabilir' diyen Erdoğan, ''Milli iradenin ürünü yeni anayasayı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir. Aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak teklifi hazırladık. Bu yeni Anayasa; Ülkemizin huzurunu güçlendirecek, milletimizin refahını yükseltecek. Hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek. Her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak'' dedi.

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