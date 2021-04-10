Twitter’dan terör yandaşlarına mavi tik, milli hesaplara sansür! Turkuvaz Medya markalarına ambargo

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/twitterdan-teror-yandaslarina-mavi-tik-milli-hesaplara-sansur-turkuvaz-medya-markalarina-ambargo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sosyal medya platformu Twitter yerli ve milli hesaplara ambargo uygulamaya devam ediyor. Terör yandaşlarına güvenilir hesap onayı anlamına gelen "Mavi Tik" veren Twitter, aralarında Yeni Asır Gazetesi'nin de olduğu Turkuvaz Medya Grubu markalarının hesaplarını kapatarak sansürledi. Terör örgütü yandaşı ve destekçilerinin cirit attığı sosyal medya platformunda onlaraın hesaplalrına dokunulmazken, milli hesaplara yapılan bu skandal sansür manidar bulundu. Geçmişte birçok kez siyasetçilerin de hesaplarını sansürleyip askıya olan Twitter'ın bu tavrı, kullanıcılar arasında sosyal medya şirketlerine olan güveni oldukça sarstı.