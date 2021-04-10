  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Twitter’dan terör yandaşlarına mavi tik, milli hesaplara sansür! Turkuvaz Medya markalarına ambargo

    Twitter’dan terör yandaşlarına mavi tik, milli hesaplara sansür! Turkuvaz Medya markalarına ambargo

    Giriş Tarihi: 10.04.2021, 14:53

    Sosyal medya platformu Twitter yerli ve milli hesaplara ambargo uygulamaya devam ediyor. Terör yandaşlarına güvenilir hesap onayı anlamına gelen "Mavi Tik" veren Twitter, aralarında Yeni Asır Gazetesi'nin de olduğu Turkuvaz Medya Grubu markalarının hesaplarını kapatarak sansürledi. Terör örgütü yandaşı ve destekçilerinin cirit attığı sosyal medya platformunda onlaraın hesaplalrına dokunulmazken, milli hesaplara yapılan bu skandal sansür manidar bulundu. Geçmişte birçok kez siyasetçilerin de hesaplarını sansürleyip askıya olan Twitter'ın bu tavrı, kullanıcılar arasında sosyal medya şirketlerine olan güveni oldukça sarstı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Twitter’dan terör yandaşlarına mavi tik, milli hesaplara sansür! Turkuvaz Medya markalarına ambargo haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan Sarıyer'de sürpriz ziyaret!
    Başkan Erdoğan'dan Sarıyer'de sürpriz ziyaret!
    Başkan Erdoğan'dan Etnospor Forumu'na video mesaj!
    Başkan Erdoğan'dan Etnospor Forumu'na video mesaj!
    Kuşadası'nda üst üste korona partisi! Bu sefer rapçiler toplandı
    Kuşadası'nda üst üste korona partisi! Bu sefer rapçiler toplandı
    Ersin Korkut'un sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı! İşte Ersin Korkut'un TikTok'taki videosu
    Ersin Korkut'un sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı! İşte Ersin Korkut'un TikTok'taki videosu
    Motorcular trafikte nelerden şikayetçi?
    Motorcular trafikte nelerden şikayetçi?
    Tükenmez kaleme adanmış bir hayat
    Tükenmez kaleme adanmış bir hayat
    Başkan Erdoğan'dan Sarıyer'de sürpriz ziyaret!
    Başkan Erdoğan'dan Sarıyer'de sürpriz ziyaret!
    Başkan Erdoğan'dan Etnospor Forumu'na video mesaj!
    Başkan Erdoğan'dan Etnospor Forumu'na video mesaj!
    Kuşadası'nda üst üste korona partisi! Bu sefer rapçiler toplandı
    Kuşadası'nda üst üste korona partisi! Bu sefer rapçiler toplandı
    Ersin Korkut'un sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı! İşte Ersin Korkut'un TikTok'taki videosu
    Ersin Korkut'un sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı! İşte Ersin Korkut'un TikTok'taki videosu
    Motorcular trafikte nelerden şikayetçi?
    Motorcular trafikte nelerden şikayetçi? İşte motorcuların ve sürücülerin problemleri...
    Başkan Erdoğan'dan Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'nde çarpıcı mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'nde çarpıcı mesajlar