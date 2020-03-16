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    Umreden dönen vatandaşlar Kayseri'de karantinaya alındı

    Giriş Tarihi: 16.03.2020, 11:10

    Umreden dönen vatandaşlarla ilgili başlatılan karantina süreci devam ediyor. Suudi Arabistan'dan bugün dönen bazı vatandaşlar koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kayseri'deki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

    Umreden dönen vatandaşların bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kayseri'deki bir yurda getirildi.

    Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.

    Bu kapsamda, Kayseri'deki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin başka yurtlara nakledilmesinin ardından umreciler, Kayseri Havalimanı'ndaki ilk kontrollerinden sonra polis eşliğinde otobüslerle yurda getirildi.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, dün umreden dönen vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlara yerleştirildiğini açıklamıştı.

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