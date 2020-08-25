İzmir’in Urla ilçesinde çıkan ot yangını kontrol altına alındı.İskele Mahallesi Yıldıztepe Şehitliği yakınındaki otluk alanda yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 dozer ve belediye araçları ile yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Yıldıztepe Şehitliği arkasındaki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Urla’da otluk alanda çıkan yangın kontrol altında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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