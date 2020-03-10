 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Uşak’ta hemzemin geçit faciası: 2 ölü, 2 yaralı

Uşak’ta hemzemin geçit faciası: 2 ölü, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 10.03.2020, 16:16

Uşak'ın Banaz ilçesinde yük treninin kontrolsüz hemzemin geçitte çarptığı ve metrelerce sürüklediği ticari araçta 2 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Banaz ilçesi kaza Corum köyü girişindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir-Afyon istikametine giden 34005 sefer sayılı yük treni kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet Çalış idaresindeki 16 CDZ 03 plakalı hafif ticari çarptı. Çarpmanın etkisi ile tren aracı metrelerce sürükledikten sonra durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi ile kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araç içerisinde bulunan Berat Çalış ve Gonca Sancar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, sürücü Çalış ve Çiğdem Bakır'ı ise ambulanslar ile ağır yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak’ta hemzemin geçit faciası: 2 ölü, 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İtalya'nın tamamı karantinaya alındı!
İtalya'nın tamamı karantinaya alındı!
Denizli'de feci kaza...Öğretmenin kullandığı otomobil şarampole devrildi
Denizli'de feci kaza...Öğretmenin kullandığı otomobil şarampole devrildi
Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı
Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı
Muğla'da yaban domuz sürüsünü doyurdu, görüntüleri sosyal medyada paylaştı
Muğla'da yaban domuz sürüsünü doyurdu, görüntüleri sosyal medyada paylaştı
Başkan Erdoğan'dan Brüksel'de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Brüksel'de önemli açıklamalar
Koronavirüs’ten nasıl korunuruz?
Koronavirüs’ten nasıl korunuruz?
Denizli'de feci kaza...Öğretmenin kullandığı otomobil şarampole devrildi
Denizli'de feci kaza...Öğretmenin kullandığı otomobil şarampole devrildi
Başkan Erdoğan'dan Brüksel'de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Brüksel'de önemli açıklamalar
2019'u beklentinin üzerinde büyüme ile kapattık
2019'u beklentinin üzerinde büyüme ile kapattık
Başkan Erdoğan Brüksel'e gitti! Havalimanında 'koronavirüs' hassasiyeti!
Başkan Erdoğan Brüksel'e gitti! Havalimanında 'koronavirüs' hassasiyeti!
FETÖ’nün kritik ismi Bekmezci, İzmir'de hakim karşısında
FETÖ’nün kritik ismi Bekmezci, İzmir'de hakim karşısında
İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı
İzmir'de bir kadın bıçakla rehin alındı