Usta edebiyatçı Rasim Özdenören'e son veda! Başkan Erdoğan da katıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/usta-edebiyatci-rasim-ozdenorene-son-veda-baskan-erdogan-da-katildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, yoğun bakıma alınmıştı. Bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Rasim Özdenören, 82 yaşında, hayatını kaybetti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 82 yaşında vefat eden usta yazar Rasim Özdenören, Eyüp Sultan Camii'nde Başkan Erdoğan'ın da katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde söz alan Başkan Erdoğan Rasim Özdenören için '7 Güzel Adam'ın sonuncusu olduğunu belirterek, "Medeniyetimizin inşasında ayrı bir yeri olan bir insan" ifadelerini kullandı.