  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Utandıran görüntü! Yaşlı adamı koronavirüs bahanesiyle durdurup...

    Utandıran görüntü! Yaşlı adamı koronavirüs bahanesiyle durdurup...

    Giriş Tarihi: 24.03.2020, 17:41

    İstanbul''da yaşlı adamı durduran bir grup genç, zorla maske takarak başına kolonya döktü. Sosyal medyada yayılan görüntü, büyük tepki topladı.

    Ankara'daki görüntünün ardından İstanbul'da da benzer bir olay yaşandı. Yaşlı bir adamı durduran gençler, zorla maske takarak başına kolonya döktü. "Virüsün birini bulduk" diyen kişi, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durduruyor. "Virüs vakasına yakalanmış. Acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan kişi, başına da kolonya döküyor. "Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun" diyen kişi yaşlı adamı gönderiyor.

    "BABAM ENGELLİ, ŞİZOFRENİ RAHATSIZLIĞI VAR"
    Videonun yayılması üzerine yaşlı adamın oğlu olduğu belirten Öztürk E. sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Babasının şizofreni rahatsızlığı olduğunu belirten Öztürk E., "Kardeşlerim, videodaki kişi benim babam engelli, şizofreni rahatsızlığı var bu görüntürden etkilendiği için bir haftadır kaldırtmaya çalışıyordum ama artık yetişemedim. Videoyu çeken şahısa ulaşmaya çalıştım oralı bile olmadı. Babannem ve dedem ağlamaktan kahroldu" dedi.

    "KORKTUĞUNDAN DOLAYI 'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM 'DİYOR"
    Öztürk E., "Bir de babama bu görüntülerle ilgili şikayetçi olursanız oğlunu yok ederiz diye tehtitte bulunmuşlar. Sosyal medyada inanmayanlar çıkar diyerekten gizliden videosunu çektim lütfen bu konunun takipçisi olun. Babamın kanuni olarak cezai ehliyeti yoktur bizim için korktuğundan dolayı 'şikayetçi değilim 'diyor. Sosyal hayatında ve aile hayatında babamızın her zaman yanındayız bütün bu olanlarla ilgili yarın savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağız lütfen Allah rızası için destek olun" ifadesini kullandı.
    Öztürk E. hukuki destek istediğini de kaydetti.

    İHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Utandıran görüntü! Yaşlı adamı koronavirüs bahanesiyle durdurup... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bakan Albayrak'tan videolu paylaşım: #BizSizlerleVarı
    Bakan Albayrak'tan videolu paylaşım: #BizSizlerleVarı
    Erdoğan, okullar için Bakan Selçuk'a Bilim Kurulu'nu işaret etti
    Erdoğan, okullar için Bakan Selçuk'a Bilim Kurulu'nu işaret etti
    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank açıkladı! İşte madde madde bankaların finansal istikrar önlemleri
    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank açıkladı! İşte madde madde bankaların finansal istikrar önlemleri
    Sosyal medyada paylaşılan videoya tepki yağıyor
    Sosyal medyada paylaşılan videoya tepki yağıyor
    Galatasaray Teknik Direktör Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
    Galatasaray Teknik Direktör Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
    Bakan Koca canlı yayında açıkladı: Yerli solunum cihazı üreteceğiz
    Bakan Koca canlı yayında açıkladı: Yerli solunum cihazı üreteceğiz
    Erdoğan, okullar için Bakan Selçuk'a Bilim Kurulu'nu işaret etti
    Erdoğan, okullar için Bakan Selçuk'a Bilim Kurulu'nu işaret etti
    Sosyal medyada paylaşılan videoya tepki yağıyor
    Sosyal medyada paylaşılan videoya tepki yağıyor
    Bakan Koca canlı yayında açıkladı: Yerli solunum cihazı üreteceğiz
    Bakan Koca canlı yayında açıkladı: Yerli solunum cihazı üreteceğiz
    Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: İyileşen vakalarımız var
    Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: İyileşen vakalarımız var
    Koronavirüse karşı alınması gereken önlemler neler?
    Koronavirüsün grip ve nezleden farkı ne?
    Uzaktan eğitim başladı, ilk dersi Bakan Selçuk verdi
    Uzaktan eğitim başladı, ilk dersi Bakan Selçuk verdi