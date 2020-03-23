Uzaktan eğitim başladı, ilk dersi Bakan Selçuk verdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/uzaktan-egitim-basladi-ilk-dersi-bakan-selcuk-verdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Eğitim Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aradan sonra uzaktan eğitim süreci başlatıldı. TRT EBA TV'de ilk dersi veren Bakan Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimde dersler elbetteki okuldakiler kadar uzun olmayacak. Bizler bu açığı en iyi çocuklarımızın daha fazla kitap okumasını sağlayarak kapatabiliriz" dedi.