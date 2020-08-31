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    Uzaktan eğitim başladı, ilk zili Ziya Selçuk çaldı!

    Giriş Tarihi: 31.08.2020, 10:43

    Bugün itibariyle uzaktan eğiitm başladı. İlk yüz yüze eğitimin ise 21 Eylül'de kademi olarak başlaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim-öğretim yılı açılışında Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu öğretmenleriyle saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu, ilk ders zilini çaldı.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışına katıldı. Bakan Selçuk yeni eğitim-öğretim döneminin ilk zilini çaldı.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları şöyle:

    Bugün çok özel bir gün oldu. Ders programımız hazır. Bütün öğretmenlerime kolaylıklar diliyorum ve hayırlı olsun diyorum. Uzaktan eğitim uygulaması 18 Eylül'e kadar sürecek. Uzaktan eğitime biz de hazırlıksız yakalandık, dünyadaki herkes. Ama artık hazırız. Büyük bir çaba gösterdik. Böyle buruk başlamak kötü ama başlamak önemli.

    Risk varsa biz yokuz, uzaktan başlayalım dedik.

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