Uzmanlardan korona uyarısı: Bu üç bulguya dikkat

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını dünyaya büyük bir hızla yayılıyor. Son olarak Türkiye'de de koronavirüs vakası tespit edildi. Virüsten korunmanın yolları araştırılırken 'Maske takmak virüsü önler mi?' merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Koronavirüsün ülkemize olabildiğince geç gelmesi için çalışmalar yaptık. Bu konuda kısmen de başarılı olduk. Bundan sonra yapılacak olan şey, virüsü toplumumuzda olabildiğince az dolaşmasını az kişiye bulaşmasını ve olabildiğince az kişinin hayatını kaybetmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.