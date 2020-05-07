Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Evvelki gün yeni olgu sayımız 1614; dün 1832; bugün ise 2253" dedi. Özlü, yeni vaka sayısındaki iki günlük artışın nedeninin, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlenen kalabalıklaşmanın olduğunu söyledi. Özlü, "Çok dikkatli olmalıyız" uyarısında bulundu.
Vaka sayıları neden arttı? Bilim Kurulu iki günlük artışın nedenini açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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