Vaka sayıları neden arttı? Bilim Kurulu iki günlük artışın nedenini açıkladı!

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Evvelki gün yeni olgu sayımız 1614; dün 1832; bugün ise 2253" dedi. Özlü, yeni vaka sayısındaki iki günlük artışın nedeninin, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlenen kalabalıklaşmanın olduğunu söyledi. Özlü, "Çok dikkatli olmalıyız" uyarısında bulundu.