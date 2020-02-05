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Van'da ikinci facia! Başkan Erdoğan’ın başdanışmanı yaralı kurtuldu

Giriş Tarihi: 05.02.2020, 14:03

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, 8 kişinin cansız bedeninin çığ altından çıkarıldığını söyledi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü." açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı da çığ altından 30 kişinin kurtarıldığını duyurdu. İkinci çığ faciasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

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