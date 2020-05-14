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    Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna silahlı saldırı düzenlendi

    Giriş Tarihi: 14.05.2020, 15:22

    Van’ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

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