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Vatan haini Can Dündar'ın hazımsızlığı: Türkiye istediğini aldı

Giriş Tarihi: 22.10.2019, 14:30

"Devlet sırlarını ifşa etmek" gibi birçok suçtan yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Avrupa'ya firar eden vatan haini Can Dündar, Türkiye'nin ABD'den istediğini aldığını itiraf etti ve üzüntüsünü dile getirdi.

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