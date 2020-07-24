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    Vatandaşların Ayasofya sevinci: Bu Osmanlı'nın dirilişi!

    Giriş Tarihi: 24.07.2020, 12:43

    Ayasofya 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Bugün ilk namaz kılınacak. Ayasofya'nın açılışına sevinen vatandaşlar, ilk namaz için soluğu Ayasofya Camii'nde aldı. Vatandaşlar, "Bu Osmanlı'nın dirilişidir" diyerek sevinçlerini dile getirdi.

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