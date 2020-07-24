Ayasofya 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Bugün ilk namaz kılınacak. Ayasofya'nın açılışına sevinen vatandaşlar, ilk namaz için soluğu Ayasofya Camii'nde aldı. Vatandaşlar, 'Bu Osmanlı'nın dirilişidir' diyerek sevinçlerini dile getirdi.
Vatandaşların Ayasofya sevinci: Bu Osmanlı'nın dirilişi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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