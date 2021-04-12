Turkuvaz Medya'nın yeni kanalı VAV TV, yayın hayatına başladı. Yola "Gerçek bilgi, doğru yorum" sloganıyla çıkacak VAV TV, izleyiciye merhaba dedi. Turkuvaz Grubu Tematik Kanallar Başkanı Abdulhalik Çimen, "Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyetimizin zenginliğini anlatacağız." yorumunda bulundu.
VAV TV yayın hayatına başladı! Gerçek bilgi doğru yorum bu kanalda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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