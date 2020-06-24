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    Vekillerden Tunç Soyer'in 'Eyalet' çıkışına sert tepki!

    Giriş Tarihi: 24.06.2020, 11:51

    CHP'li İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer'in 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' ifadeleri, tepki toplamaya devam ediyor.Turizmciler ve akademisyenlerin katıldığı TÜRSAB'ın online toplantısında İzmir'e özel bayrak ve para önerisinde bulunan Soyer, eleştirilerin odağı oldu. Yerel seçimlerde HDP'nin desteğine alan Soyer'e Cumhur İttifakı sert tepki gösterirken, CHP ise Soyer'e sahip çıkmaya devam ediyor.

    CHP'li Tunç Soyer'e tepkiler çığ gibi. İzmir bayrağı ve parası sözleri ile pek çok kesimden eleştirilen Soyer'e vekillerden de tepki geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez, "Her gün yeni bir skandala imza atıyor İzmir. Bundan da utanıyoruz işin açıkçası. Türkiye Cumhuriyeti'nin tek bir bayrağı vardır tek bir para birimi vardır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dır." açıklamasında bulundu.

    MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, "Türk bayrağının yerine başka bayrak isteyen Tunç Soyer şerefi haysiyeti varsa istifa etsin. Değil Tunç Soyer'in onun ağababalarının da bu bayrağı değiştirmeye gücü yetmez. Türk bayrağını değiştirmek isteyenler Kandil'de Hendek'te de çukura gömüldüler. Tunç Soyer aklını başına alsın o da bir gün bir yerde çukura gömülebilir." ifadesini kullandı.

    BU HALKTAN ÖZÜR DİLEMESİ LAZIM
    AK Parti Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın ise konu ile ilgili olarak , "Ne demek ayrı bir bayrak? Ayrı bir para birimi? Hangi ülkede hangi coğrafyada yaşıyoruz? Bu milletten bu halktan başta İzmirliler olmak üzere herkesten özür dilemesi ve gerçek gündemine dönmesi lazım." dedi.

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