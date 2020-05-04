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    Virüsle mücadele nasıl ilerliyor?

    Giriş Tarihi: 04.05.2020, 11:48

    Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 61 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 126 bin 45, toplam can kaybının 3 bin 397'ye ulaştığı açıklandı. Peki koronavirüsle mücadele nasıl ilerliyor? Uzman isimden Ahaber'de önemli açıklamalar...

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