Virüsle mücadele nasıl ilerliyor?

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Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 61 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 126 bin 45, toplam can kaybının 3 bin 397'ye ulaştığı açıklandı. Peki koronavirüsle mücadele nasıl ilerliyor? Uzman isimden Ahaber'de önemli açıklamalar...