Virüsler hangi ortamda yaşayamaz? Koronadan korunmak için neler yapılmalı?Canan Karatay A Haber ekranlarında açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/virusler-hangi-ortamda-yasayamaz-koronadan-korunmak-icin-neler-yapilmalicanan-karatay-a-haber-ekranlarinda-acikladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini geçerken ülkemizde de virüse bağlı 9 ölüm gerçekleşti. Peki koronavirüse karşı hangi önlemleri almak gerekir? Virüs hangi ortamlarda yaşayamaz? Bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapmak gerekir? Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay Ahaber ekranlarında merak edilenleri açıkladı. İşte detaylar....