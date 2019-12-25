Yargısal darbeye teşebbüs '25 Aralık'ın 6. yılı! Türkiye bu ihaneti unutmadı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/yargisal-darbeye-tesebbus-25-aralikin-6-yili-turkiye-bu-ihaneti-unutmadi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

FETÖ'nün polis ve yargı ayağıyla harekete geçerek o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti, yargısal darbe teşebbüsüyle devirmeye çalışmasının üzerinden 6 yıl geçti. Fetullahçı terör örgütü 17 Aralık darbe girişiminden bir süre sonra harekete geçmiş 25 Aralık 2013'te yine yargı üzerinden Türkiye'yi ablukaya almaya çalışmıştı. Peki bundan 6 yıl önce 25 Aralık yargı darbesi yargı girişiminde neler yaşandı? İşte o süreç...