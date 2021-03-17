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    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de dava açtı

    Giriş Tarihi: 17.03.2021, 19:03

    Son dakika haberi... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi. HDP’nin kapatılması için açılan dava ile ilgili süreç nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar...

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