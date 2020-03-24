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    Yaşlı adamı koronavirüs bahanesiyle zorla maske taktılar

    Giriş Tarihi: 24.03.2020, 20:22

    İstanbul'da çekildiği iddia edilen görüntülerde yaşlı adamı zorla durduran şahısları koronavirüs bahanesiyle maske takıp başına kolonya döktüler. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden şahıslar sonrada görüntüleri sosyal medyada üzerinde paylaştılar. Hızla yayılan görüntüler tepkiler çığ gibi büyüdü. Görüntülerle ilgili yaşlı adamın oğlu sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. "Devletimize güvenimiz sonsuz" dedi.

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